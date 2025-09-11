Рятувальники показали наслідки удару дронів по школі в Сумах
ДСНС оприлюднила фото та деталі наслідків нічної атаки дронами на навчальний заклад у Сумах
Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.
Зазначається, що внаслідок удару ворожих БпЛА одна з будівель зазнала значних пошкоджень, у приміщенні виникла пожежа.
Рятувальники оперативно ліквідували займання та обстежили місце влучання.
Ударна хвиля також пошкодила транспортні засоби та вибила вікна в сусідніх багатоквартирних житлових будинках.
За попередніми даними, постраждалих немає.
Нагадаємо, в ніч на 11 вересня ворог знову атакував Сумщину. Внаслідок удару російських безпілотників пошкоджено будівлі одного з навчальних закладів обласного центру та транспорт, що належить освітній установі.
Один із російських дронів упав на територію військової бази у ПольщіВсі новини »
10 вересня 2025, 22:51Запоріжжя під обстрілом: поранено двох мирних жителів
10 вересня 2025, 21:09Росіяни атакували центр Краматорська: серед поранених – підліток
10 вересня 2025, 18:44
10 вересня 2025
НАБУ проти Молчанової: чим відома столична забудовниця і причому тут Іванющенко та Столар
Київська бізнесвумен вляпалася в скандал з Юрою Єнакієвським
05 вересня 2025
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Українцям з різних регіонів треба врешті навчитися чути і розуміти одне одного
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
На Полтавщині підліток загинув після падіння з багатоповерхівки
11 вересня 2025, 10:35Вночі Україна відбила атаку 66 ворожих БпЛА: збито 62 дрони
11 вересня 2025, 09:57На Сумщині російський дрон атакував цивільний мотоцикл: поранено підлітка
11 вересня 2025, 09:28Штормове попередження: вітер і зливи на заході України
11 вересня 2025, 09:05Удар ГУР: в Чорному морі виведено з ладу корабель РФ за $60 млн
11 вересня 2025, 08:55Вдарила матір ножем: жінці в Кривому Розі оголосили підозру
11 вересня 2025, 08:36Втрати РФ за добу: 890 солдатів, 4 танки, 343 дрони – Генштаб
11 вересня 2025, 08:29Удар по ППО РФ: подробиці диверсії на оборонному заводі
11 вересня 2025, 07:53Підпал вежі зв'язку та житла: на Чернігівщині затримали серійного палія
11 вересня 2025, 07:38
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
НАБУ проти Молчанової: чим відома столична забудовниця і причому тут Іванющенко та Столар
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Всі блоги »