Рятувальники показали наслідки удару дронів по школі в Сумах

Фото: ДСНС Сумщини

ДСНС оприлюднила фото та деталі наслідків нічної атаки дронами на навчальний заклад у Сумах

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Зазначається, що внаслідок удару ворожих БпЛА одна з будівель зазнала значних пошкоджень, у приміщенні виникла пожежа.

Рятувальники оперативно ліквідували займання та обстежили місце влучання.

Ударна хвиля також пошкодила транспортні засоби та вибила вікна в сусідніх багатоквартирних житлових будинках.

За попередніми даними, постраждалих немає.

Нагадаємо, в ніч на 11 вересня ворог знову атакував Сумщину. Внаслідок удару російських безпілотників пошкоджено будівлі одного з навчальних закладів обласного центру та транспорт, що належить освітній установі.