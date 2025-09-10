16:52  10 сентября
Депутата из Закарпатья подозревают в незаконной торговле сигаретами
15:33  10 сентября
Погода в Украине 11 сентября – где ожидаются дожди
13:15  10 сентября
На Полтавщине мужчина побил знакомого до смерти
10 сентября 2025, 22:51

Один из российских дронов упал на территорию военной базы в Польше

10 сентября 2025, 22:51
фото: Reuters
В Польше обнаружили обломки 16 российских беспилотников, которые залетели на ее территорию во время атаки 10 сентября

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на RMF24.

Как отмечается, один из беспилотников упал на территории подразделения Сил территориальной обороны Вооруженных сил Польши в населенном пункте Новое Город-над-Пилицей в Гравецком уезде вблизи Варшавы. К счастью, никто не пострадал.

Кроме того, Министерство внутренних дел Польши сообщило об обломках по меньшей мере одной российской ракеты, найденной в Польше.

Ранее премьер Польши Дональд Туск подтвердил, что во время атаки Украины 10 сентября российские беспилотники залетели на территорию страны. Впрочем, многие европейские лидеры называют российскую атаку страны НАТО всего лишь провокацией.

Польша атака дрон БПЛА РФ
