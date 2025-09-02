09:38  02 сентября
В Ровенской области 14-летняя девочка избила младшую школьницу: полиция возбудила уголовное дело
08:17  02 сентября
Взрыв в Одесской области: парень пострадал после того, как поднял неизвестный предмет
10:06  02 сентября
Настя Каменских покинула Украину и работает в США после "языкового" скандала
UA | RU
UA | RU
02 сентября 2025, 08:45

Антикоррупционная операция на Сумщине: подозрение получил бывший мэр

02 сентября 2025, 08:45
Читайте також українською мовою
Фото: Прокуратура Украины
Читайте також
українською мовою

В понедельник, 1 сентября, в рамках второго этапа разоблачения коррупционных схем в Сумской области еще 7 человек получили подозрения. Сумма нанесенного ущерба государству – более 36 млн грн

Об этом сообщил Офис генпрокурора, передает RegioNews.

Среди фигурантов – бывший городской голова Сум, эксдиректор Департамента инфраструктуры города, чиновники государственных и коммунальных структур и представители бизнеса.

По данным следствия:

  • Бывший мэр Сум допустил служебную халатность, повлекшую потери на 1,8 млн грн.
  • Эксчиновник департамента инфраструктуры нанес убытки в 5,2 млн грн из-за ненадлежащего подписания соглашений на поставку электроэнергии.
  • Директор частного предприятия завладел бюджетными средствами при строительстве полигона ТБО – почти 25 млн грн.
  • Директор КП организовал незаконную добычу песка –2,2 млн грн.
  • Директор подрядной организации присвоил 833 тыс. грн во время ремонта образовательного учреждения.
  • Из-за действий главного инженера АО нанесено 706 тыс грн ущерба окружающей среде.
  • Инженер технадзора допустил завышение стоимости ремонта моста – 231 тыс. грн.

Действия фигурантов квалифицированы по статьям 191, 364, 366, 367 УК Украины. Подготовлено ходатайство об избрании мер и отстранении от должностей.

Напомним, во Львовской области начало досудебное расследование относительно вероятного злоупотребления служебными полномочиями работниками одного из таможенных постов таможни. По предварительным данным, таможенники специально пропустили из Польши в Украину грузовики с вероятно высоколиквидными товарами без уплаты таможенных платежей.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Сумская область коррупция коррупционная схема подозрение чиновники прокуратура ущерб
Коррупция при закупке РЭБ и дронов: нардепа Кузнецова выпустили под залог
02 сентября 2025, 07:14
Деревьев на 77 миллионов: в Киевской области директору предприятия грозит заключение
01 сентября 2025, 20:37
В Киевской области экглава ГСЧС присвоил средства на строительстве пожарного депо
29 августа 2025, 17:15
Все новости »
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
Полиция показала последствия российских обстрелов на Харьковщине
02 сентября 2025, 10:43
До $3 тысяч: в Закарпатье военного чиновника разоблачили на взятках
02 сентября 2025, 10:38
В Донецкой области разоблачили российского "крота" на одной из ремонтных баз ВСУ
02 сентября 2025, 10:29
COVID-19 в Украине: стремительный рост и 14 смертей за неделю
02 сентября 2025, 10:22
В Днепропетровской области разоблачили схему незаконного выезда мужчин за границу
02 сентября 2025, 10:18
Настя Каменских покинула Украину и работает в США после "языкового" скандала
02 сентября 2025, 10:06
Аналитики отмечают изменения на Запорожском направлении, – ISW
02 сентября 2025, 09:54
В Ровенской области 14-летняя девочка избила младшую школьницу: полиция возбудила уголовное дело
02 сентября 2025, 09:38
В августе в Украине разминировали почти 6 тысяч гектаров освобожденных территорий
02 сентября 2025, 09:25
Хищение 23 тонн нефти: в Сумской области задержали фигуранта, скрывавшегося годами
02 сентября 2025, 09:13
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Все публикации »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадий Друзенко
Все блоги »