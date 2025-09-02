Антикоррупционная операция на Сумщине: подозрение получил бывший мэр

Фото: Прокуратура Украины

В понедельник, 1 сентября, в рамках второго этапа разоблачения коррупционных схем в Сумской области еще 7 человек получили подозрения. Сумма нанесенного ущерба государству – более 36 млн грн

Об этом сообщил Офис генпрокурора, передает RegioNews.

Среди фигурантов – бывший городской голова Сум, эксдиректор Департамента инфраструктуры города, чиновники государственных и коммунальных структур и представители бизнеса.

По данным следствия:

Бывший мэр Сум допустил служебную халатность, повлекшую потери на 1,8 млн грн.

Эксчиновник департамента инфраструктуры нанес убытки в 5,2 млн грн из-за ненадлежащего подписания соглашений на поставку электроэнергии.

Директор частного предприятия завладел бюджетными средствами при строительстве полигона ТБО – почти 25 млн грн.

Директор КП организовал незаконную добычу песка –2,2 млн грн.

Директор подрядной организации присвоил 833 тыс. грн во время ремонта образовательного учреждения.

Из-за действий главного инженера АО нанесено 706 тыс грн ущерба окружающей среде.

Инженер технадзора допустил завышение стоимости ремонта моста – 231 тыс. грн.

Действия фигурантов квалифицированы по статьям 191, 364, 366, 367 УК Украины. Подготовлено ходатайство об избрании мер и отстранении от должностей.

Напомним, во Львовской области начало досудебное расследование относительно вероятного злоупотребления служебными полномочиями работниками одного из таможенных постов таможни. По предварительным данным, таможенники специально пропустили из Польши в Украину грузовики с вероятно высоколиквидными товарами без уплаты таможенных платежей.