Фото: Нацполиция

В Вышгородской области правоохранители сообщили директору предприятия о подозрении. Ему грозит заключение

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

На территории Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника директор общества с ограниченной ответственностью организовал незаконную порубку деревьев. Директору сообщили о подозрении. Ему грозит до 7 лет заключения.

Известно, что по договору с "Укрэнерго" подрядчик должен был получить все необходимые разрешения на проведение работ по расчистке линий электропередач в зоне отчуждения. Однако он не стал этого делать. В результате вырубили 1023 деревьев без соответствующих документов.

В результате нарушения природной среде нанесен ущерб более чем на 77 миллионов гривен.

Напомним, в Днепропетровской области разоблачили масштабную схему вырубки леса. В результате окружающей среде нанесен ущерб почти на 34 миллиона гривен. По информации правоохранителей, к этому причастен руководитель государственного предприятия "Днепровское лесное хозяйство". Ему уже сообщили о подозрении.