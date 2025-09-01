19:33  01 сентября
Украинские военные освободили важный населенный пункт в Донецкой области
17:06  01 сентября
У Дии появился искусственный интеллект
14:28  01 сентября
Жара в Украине продолжается: 2 сентября ожидается до +34
01 сентября 2025, 20:37

Деревьев на 77 миллионов: в Киевской области директору предприятия грозит заключение

01 сентября 2025, 20:37
Фото: Нацполиция
В Вышгородской области правоохранители сообщили директору предприятия о подозрении. Ему грозит заключение

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

На территории Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника директор общества с ограниченной ответственностью организовал незаконную порубку деревьев. Директору сообщили о подозрении. Ему грозит до 7 лет заключения.

Известно, что по договору с "Укрэнерго" подрядчик должен был получить все необходимые разрешения на проведение работ по расчистке линий электропередач в зоне отчуждения. Однако он не стал этого делать. В результате вырубили 1023 деревьев без соответствующих документов.

В результате нарушения природной среде нанесен ущерб более чем на 77 миллионов гривен.

Напомним, в Днепропетровской области разоблачили масштабную схему вырубки леса. В результате окружающей среде нанесен ущерб почти на 34 миллиона гривен. По информации правоохранителей, к этому причастен руководитель государственного предприятия "Днепровское лесное хозяйство". Ему уже сообщили о подозрении.

вырубка деревьев подозрение
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
01 сентября 2025, 20:05
07 августа 2025
