08:17  02 вересня
Вибух на Одещині: хлопець постраждав після того, як підняв невідомий предмет
01:50  02 вересня
В Угорщині з'явилась українська школа
14:28  01 вересня
Спека в Україні триває: 2 вересня очікується до +34
02 вересня 2025, 08:45

Антикорупційна операція на Сумщині: підозру отримав колишній мер

02 вересня 2025, 08:45
Фото: Прокуратура України
У понеділок, 1 вересня, в рамках другого етапу викриття корупційних схем на Сумщині ще 7 осіб отримали підозри. Сума завданих збитків державі – понад 36 млн грн

Про це повідомив Офіс Генпрокурора, передає RegioNews.

Серед фігурантів – колишній міський голова Сум, ексдиректор Департаменту інфраструктури міста, посадовці державних і комунальних структур та представники бізнесу.

За даними слідства:

  • Колишній мер Сум допустив службову недбалість, що призвела до втрат на 1,8 млн грн.
  • Ексчиновник департаменту інфраструктури спричинив збитки у 5,2 млн грн через неналежне підписання угод на постачання електроенергії.
  • Директор приватного підприємства заволодів бюджетними коштами під час будівництва полігону ТПВ – майже 25 млн грн.
  • Директор КП організував незаконний видобуток піску –2,2 млн грн.
  • Директор підрядної організації привласнив 833 тис грн під час ремонту освітнього закладу.
  • Через дії головного інженера АТ завдано 706 тис грн збитків довкіллю.
  • Інженер технагляду допустив завищення вартості ремонту мосту – 231 тис грн.

Дії фігурантів кваліфіковано за статтями 191, 364, 366, 367 КК України. Підготовлено клопотання про обрання запобіжних заходів та відсторонення від посад.

Нагадаємо, на Львівщині розпочала досудове розслідування стосовно ймовірного зловживання службовими повноваженнями працівниками одного з митних постів митниці. За попередніми даними, митники навмисно пропустили з Польщі в Україну вантажівки з ймовірно високоліквідними товарами без сплати митних платежів.

01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
