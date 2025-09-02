Антикорупційна операція на Сумщині: підозру отримав колишній мер
У понеділок, 1 вересня, в рамках другого етапу викриття корупційних схем на Сумщині ще 7 осіб отримали підозри. Сума завданих збитків державі – понад 36 млн грн
Про це повідомив Офіс Генпрокурора, передає RegioNews.
Серед фігурантів – колишній міський голова Сум, ексдиректор Департаменту інфраструктури міста, посадовці державних і комунальних структур та представники бізнесу.
За даними слідства:
- Колишній мер Сум допустив службову недбалість, що призвела до втрат на 1,8 млн грн.
- Ексчиновник департаменту інфраструктури спричинив збитки у 5,2 млн грн через неналежне підписання угод на постачання електроенергії.
- Директор приватного підприємства заволодів бюджетними коштами під час будівництва полігону ТПВ – майже 25 млн грн.
- Директор КП організував незаконний видобуток піску –2,2 млн грн.
- Директор підрядної організації привласнив 833 тис грн під час ремонту освітнього закладу.
- Через дії головного інженера АТ завдано 706 тис грн збитків довкіллю.
- Інженер технагляду допустив завищення вартості ремонту мосту – 231 тис грн.
Дії фігурантів кваліфіковано за статтями 191, 364, 366, 367 КК України. Підготовлено клопотання про обрання запобіжних заходів та відсторонення від посад.
