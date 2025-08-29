В Киевской области экглава ГСЧС присвоил средства на строительстве пожарного депо

17:45  29 августа
иллюстративное фото: из открытых источников
Правоохранители сообщили о подозрении бывшему руководителю ГУ ГСЧС в Киевской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Киевскую областную прокуратуру.

По данным следствия, экс-чиновник злоупотреблял служебным положением и наладил механизм незаконного обогащения при строительстве пожарного депо под Киевом.

"Несмотря на то, что строительные работы не были выполнены в полном объеме, подозреваемый подписал акты выполненных строительных работ за июнь, сентябрь и октябрь 2023 года. На их основании обществу были перечислены бюджетные средства в сумме более 11 млн. грн., из которых безосновательно получено почти 3,7 млн. грн.", – говорится в сообщении.

В результате таких действий государственным интересам нанесен ущерб почти на 3,7 млн грн.

Напомним, в Киевской области депутат проверила земельную аферу на 12 млн грн. Она организовала схему оформления земельных участков на подставных лицах.

