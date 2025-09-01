"Пустые" фуры из Польши: таможенников Львовщины подозревают в схемах с контрабандой

Иллюстративное фото: из открытых источников

Львовская областная прокуратура начала досудебное расследование вероятного злоупотребления служебными полномочиями работниками одного из таможенных постов Львовской таможни

Об этом сообщил Офис генпрокурора, передает RegioNews.

По предварительным данным, таможенники специально пропустили из Польши в Украину грузовики с вероятно высоколиквидными товарами без уплаты таможенных платежей.

Часть грузов они оформили как пустые, что позволило избежать налогов и сборов.

Напомним, прокуроры Офиса Генерального прокурора направили в суд обвинительный акт против чиновника Ивано-Франковской таможни, таможенного брокера и посредника. Следствие установило, что они организовали схему получения систематических взяток от предприятия, занимавшегося импортом товаров.