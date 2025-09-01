19:33  01 сентября
Украинские военные освободили важный населенный пункт в Донецкой области
17:06  01 сентября
У Дии появился искусственный интеллект
14:28  01 сентября
Жара в Украине продолжается: 2 сентября ожидается до +34
01 сентября 2025, 17:19

"Пустые" фуры из Польши: таможенников Львовщины подозревают в схемах с контрабандой

01 сентября 2025, 17:19
Иллюстративное фото: из открытых источников
Львовская областная прокуратура начала досудебное расследование вероятного злоупотребления служебными полномочиями работниками одного из таможенных постов Львовской таможни

Об этом сообщил Офис генпрокурора, передает RegioNews.

По предварительным данным, таможенники специально пропустили из Польши в Украину грузовики с вероятно высоколиквидными товарами без уплаты таможенных платежей.

Часть грузов они оформили как пустые, что позволило избежать налогов и сборов.

Напомним, прокуроры Офиса Генерального прокурора направили в суд обвинительный акт против чиновника Ивано-Франковской таможни, таможенного брокера и посредника. Следствие установило, что они организовали схему получения систематических взяток от предприятия, занимавшегося импортом товаров.

01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
07 августа 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
