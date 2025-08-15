Утренняя атака РФ на Сумщине: дрон попал в авто, погиб гражданский
Утром 15 августа российские войска нанесли удар по гражданскому транспорту в селе Великописаревской общины Ахтырского района Сумской области
Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.
По его словам, около 7:00 вражеский дрон атаковал автомобиль, в результате чего погиб 73-летний водитель.
"Щирі співчуття рідним і близьким загиблого", - написал Григоров.
Также поврежден медицинский автомобиль, находившийся рядом.
Напомним, утром 15 августа вражеский удар получила автозаправочная станция на окраине Сумской общины. Дрон россиян попал в гражданское авто на территории АЗС, из-за чего вспыхнул пожар.
