Ранкова атака РФ на Сумщині: дрон влучив у авто, загинув цивільний

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Уранці 15 серпня російські війська завдали удару по цивільному транспорту в селі Великописарівської громади Охтирського району Сумської області

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, передає RegioNews.

За його словами, близько 7:00 ворожий дрон атакував автомобіль, унаслідок чого загинув 73-річний водій.

"Щирі співчуття рідним і близьким загиблого", – написав Григоров.

Також пошкоджено медичний автомобіль, що перебував поруч.

Нагадаємо, зранку 15 серпня ворожого удару зазнала автозаправна станція на околиці Сумської громади. Дрон росіян влучив у цивільне авто на території АЗС, через що спалахнула пожежа.