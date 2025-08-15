Ранкова атака РФ на Сумщині: дрон влучив у авто, загинув цивільний
Уранці 15 серпня російські війська завдали удару по цивільному транспорту в селі Великописарівської громади Охтирського району Сумської області
Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, передає RegioNews.
За його словами, близько 7:00 ворожий дрон атакував автомобіль, унаслідок чого загинув 73-річний водій.
"Щирі співчуття рідним і близьким загиблого", – написав Григоров.
Також пошкоджено медичний автомобіль, що перебував поруч.
Нагадаємо, зранку 15 серпня ворожого удару зазнала автозаправна станція на околиці Сумської громади. Дрон росіян влучив у цивільне авто на території АЗС, через що спалахнула пожежа.
Російські удари по Харківщині: 4 загиблих, 2 поранених — оприлюднено фото руйнуваньВсі новини »
15 серпня 2025, 09:24Російські ракети та дрони вдарили по Україні: є влучання на 13 локаціях
15 серпня 2025, 08:51Пошкоджені будинки й інфраструктура: в ОВА показали наслідки ворожих обстрілів Дніпропетровщини
15 серпня 2025, 07:57
14 серпня 2025
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
Російська еліта списком аляскинської делегації видала себе з головою
13 серпня 2025
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
Офіс Президента прорахувався у своїй спробі зіграти на темі молоді
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
Шахрайські схеми з картками: хто такі дропи і чому це небезпечно
15 серпня 2025, 13:11Розмальований пам'ятник і слід РФ: що відомо про справу 17-річного українця в Польщі
15 серпня 2025, 12:49З 17 серпня очікуються зміни у режимі комендантської години в Харкові та області
15 серпня 2025, 12:44На Дніпропетровщині директор ТОВ підозрюється у заволодінні 250 тис. грн під час ремонту школи
15 серпня 2025, 12:32На Прикарпатті серія аварій: постраждали мотоцикліст та двоє пішоходів
15 серпня 2025, 12:07Намагався врятувати подвір'я від вогню: на Дніпропетровщині чоловік постраждав від пожежі
15 серпня 2025, 11:55На Дніпропетровщині п'яна жінка вдарила чоловіка ножем у спину
15 серпня 2025, 11:45Російські ракети стали небезпечнішими: модернізовані "Іскандери" обходять українські Patriot
15 серпня 2025, 11:44Замість гарячої ночі крадіжка: у Харкові чоловіка пограбувала жінка в готелі
15 серпня 2025, 11:35
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
Всі блоги »