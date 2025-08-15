Фото: ОВА

Вечером и утром оккупанты несколько раз атаковали Никопольский район – райцентр, Покровскую и Марганецкую громады

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

Россияне применили FPV-дроны и артиллерию. В результате атак повреждены шесть частных домов, хозяйственная постройка и линия электропередач.

Также уточнены последствия вчерашнего авиаудара управляемыми авиабомбами по Межевской громаде. Пострадал 55-летний мужчина. Разрушены и повреждены инфраструктура, пять многоквартирных и пять частных домов, 16 гаражей, а также линия электропередач.

Глава ОВА отметил, что ночью силы ПВК сбили над Днепропетровщиной вражеский беспилотник.

Напомним, 14 августа россияне атаковали КАБами и дроном две громады в Сумской области. Повреждены жилые дома и линия электропередач, пострадал мужчина.