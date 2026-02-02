Серия сообщений о заминировании в Ровенской области: полиция проверяет объекты

Фото: Национальная полиция

В Ровенской области правоохранители получают сообщения о возможных заминированиях учебных заведений, медицинских учреждений и государственных объектов

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Все обращения зарегистрированы и прорабатываются в соответствии с алгоритмами безопасности.

К проверкам привлечены следственно-оперативные группы, взрывотехники и кинологи, тщательно обследующие каждый адрес на наличие угроз.

Часть помещений уже проверили – информация о заминировании не подтвердилась. Работа специалистов будет продолжаться до завершения обзора всех объектов.

Правоохранители призывают жителей области сохранять спокойствие, не поддаваться провокациям и доверять только официальным источникам информации.

Напомним, в пятницу, 30 января, начиная с 09:30, на электронные адреса органов власти, учебных заведений, предприятий, банков, развлекательных заведений и других объектов поступили массовые сообщения о заминировании . Ни одно заминирование не подтвердилось.