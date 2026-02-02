16:48  02 февраля
В Киеве отменены аварийные отключения электроэнергии, действовавшие с утра
15:59  02 февраля
На Закарпатье пограничники задержали насильника, пытавшегося переплыть Тису и сбежать из Украины
15:19  02 февраля
Синоптикиня предупредила о сильных морозах 3 февраля
02 февраля 2026, 12:09

Серия сообщений о заминировании в Ровенской области: полиция проверяет объекты

02 февраля 2026, 12:09
Фото: Национальная полиция
В Ровенской области правоохранители получают сообщения о возможных заминированиях учебных заведений, медицинских учреждений и государственных объектов

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Все обращения зарегистрированы и прорабатываются в соответствии с алгоритмами безопасности.

К проверкам привлечены следственно-оперативные группы, взрывотехники и кинологи, тщательно обследующие каждый адрес на наличие угроз.

Часть помещений уже проверили – информация о заминировании не подтвердилась. Работа специалистов будет продолжаться до завершения обзора всех объектов.

Правоохранители призывают жителей области сохранять спокойствие, не поддаваться провокациям и доверять только официальным источникам информации.

Напомним, в пятницу, 30 января, начиная с 09:30, на электронные адреса органов власти, учебных заведений, предприятий, банков, развлекательных заведений и других объектов поступили массовые сообщения о заминировании . Ни одно заминирование не подтвердилось.

