Фото: полиция

Происшествие случилось в Полтаве в субботу, 31 января, около 22:30 в парке Победы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

К правоохранителям обратился 18-летний местный житель. Он сообщил, что в парке Победы его избили неизвестные. В результате нападения парень получил травмы.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 122 УК. Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия и разыскивают причастных к преступлению.

Следственные действия продолжаются.

Напомним, ранее в Киеве правоохранители сообщили о подозрении 27-летнему мужчине, который спровоцировал драку на катке на территории ВДНХ и напугал посетителей.