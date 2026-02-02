16:48  02 февраля
В Киеве отменены аварийные отключения электроэнергии, действовавшие с утра
15:59  02 февраля
На Закарпатье пограничники задержали насильника, пытавшегося переплыть Тису и сбежать из Украины
15:19  02 февраля
Синоптикиня предупредила о сильных морозах 3 февраля
02 февраля 2026, 12:42

В Полтаве полиция расследует избиение 18-летнего юноши в парке

02 февраля 2026, 12:42
Фото: полиция
Происшествие случилось в Полтаве в субботу, 31 января, около 22:30 в парке Победы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

К правоохранителям обратился 18-летний местный житель. Он сообщил, что в парке Победы его избили неизвестные. В результате нападения парень получил травмы.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 122 УК. Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия и разыскивают причастных к преступлению.

Следственные действия продолжаются.

Напомним, ранее в Киеве правоохранители сообщили о подозрении 27-летнему мужчине, который спровоцировал драку на катке на территории ВДНХ и напугал посетителей.

