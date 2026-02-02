16:48  02 февраля
02 февраля 2026, 13:04

Землетрясение в Крыму: толчки почувствовали в Днепре, Запорожье и Донецкой области

02 февраля 2026, 13:04
Иллюстративное фото: из открытых источников
В понедельник, 2 февраля, в Украине было зафиксировано землетрясение. Эпицентр находился в Крыму, но толчки почувствовали жители нескольких областей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на соцсети.

Люди сообщали, что их дома стали шататься. Больше сообщений поступало из Днепра, Запорожья и Донбасса.

По данным EMSC, в Крыму зафиксировано землетрясение магнитудой 4,8 балла. Толчки произошли в 11:47 по киевскому времени.

Эпицентр находился на глубине 10 км, примерно в 78 км к западному северо-западу от Керчи и 35 км к северо-западу от города Щелкино.

В обоих населенных пунктах с утра отсутствует электроснабжение.

О последствиях землетрясения оккупационные структуры пока не сообщали.

Землетрясения в Украине: что известно

Украина расположена в сейсмически активной зоне, хотя имеет преимущественно низкую или умеренную сейсмичность.

Наибольшей сейсмической активностью характеризуются Карпаты и Крымский полуостров. Именно здесь зафиксированы самые крупные и мощные землетрясения в истории страны.

Землетрясения в центральных и северных регионах Украины, таких как Полтавская, Киевская, Харьковская области, встречаются реже и обычно имеют низкую магнитуду (преимущественно до 3-4 баллов по шкале Рихтера), часто незаметны для людей.

Напомним, 11 декабря 2025 года в Чортковском районе Тернопольской области и произошло землетрясение магнитудой 2,9. А 8 декабря толчки амплитудой 1,8 зафиксировали в Закарпатской области.

