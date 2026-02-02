16:48  02 февраля
В Киеве отменены аварийные отключения электроэнергии, действовавшие с утра
15:59  02 февраля
На Закарпатье пограничники задержали насильника, пытавшегося переплыть Тису и сбежать из Украины
15:19  02 февраля
Синоптикиня предупредила о сильных морозах 3 февраля
02 февраля 2026, 12:23

В Киеве будут судить мужчину, который сжег автомобиль нового избранника своей бывшей

02 февраля 2026, 12:23
Фото: полиция
Полиция Деснянского района завершила расследование дела об уничтожении автомобиля Hyundai по улице Радунской. Обвинительный акт в отношении 49-летнего киевлянина передали в суд

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Инцидент произошел в конце ноября. Как выяснили следователи, мужчина несколько месяцев пытался возобновить отношения с бывшей, а после очередного отказа решил отомстить ее новому избраннику. Ревнивец облил машину соперника легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Автомобиль сгорел дотла, а сам злоумышленник получил ожоги руки.

В Киеве будут судить мужчину, который сжег автомобиль нового избранника своей бывшей

Правоохранители разыскали фигуранта и задержали, он признался в содеянном. Фигуранту объявили подозрение по ч. 2 ст. 194 УК (преднамеренное повреждение имущества путем поджога).

На сегодня досудебное расследование завершено, следователи направили обвинительный акт в суд. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.

В Киеве будут судить мужчину, который сжег автомобиль нового избранника своей бывшей

Напомним, в Киеве будут судить водителя Porsche, устроившего стрельбу после пьяного ДТП. Фигуранту грозит до семи лет тюрьмы.

