Полиция Деснянского района завершила расследование дела об уничтожении автомобиля Hyundai по улице Радунской. Обвинительный акт в отношении 49-летнего киевлянина передали в суд

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Инцидент произошел в конце ноября. Как выяснили следователи, мужчина несколько месяцев пытался возобновить отношения с бывшей, а после очередного отказа решил отомстить ее новому избраннику. Ревнивец облил машину соперника легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Автомобиль сгорел дотла, а сам злоумышленник получил ожоги руки.

Правоохранители разыскали фигуранта и задержали, он признался в содеянном. Фигуранту объявили подозрение по ч. 2 ст. 194 УК (преднамеренное повреждение имущества путем поджога).

На сегодня досудебное расследование завершено, следователи направили обвинительный акт в суд. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.

