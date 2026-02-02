Фото: Нацполиция

На Буковине разоблачили 19-летнего парня. Он сломал банковские сервисы женщины, оформил на нее кредиты и украл деньги

Об этом сообщает полиция Черновицкой области, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, парень незаконно получил доступ к мобильному телефону и банковским сервисам женщины. Впоследствии он сменил пароли в банковских приложениях и оформил на нее кредиты. Вырученные деньги он перечислил себе. Сумма ущерба более 11 тысяч гривен.

"Следователи Черновицкого РУП сообщили буковинцу о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст. 190 (Мошенничество), ч. 1 и 2 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных, информационных Украины", - сообщили в полиции.

Напомним, в Житомирской области 19-летний парень организовал "банду аферистов". Они звонили людям в заблуждение и получали доступ к их онлайн-банкингу. После этого банковские карты людей они "привязывали" к мобильным телефонам, которыми пользовались сами.