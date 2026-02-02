В Ровенской области пенсионер насмерть сбил женщину

Фото: Нацполиция

В Ровенской области перед судом предстанет мужчина, который превысил скорость. Из-за этого произошло смертельное ДТП

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

Сама авария произошла 19 ноября на улице Дубенского города Ровно. 73-летний водитель Fiat Doblo превысил скорость и наехал на 41-летнюю женщину, переходившую дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе. Технически водитель имел возможность избежать ДТП.

В результате ДТП женщину с политравмой, закрытой черепно-мозговой травмой, переломами ребер, пневмотораксом, ушибами и осадками госпитализировали в больницу. Несмотря на реанимационные меры менее чем за сутки потерпевшая умерла.

Правоохранители сообщили мужчине о подозрении. Сейчас расследование завершено, и скоро он предстанет перед судом. Водителю грозит лишение свободы от трех до восьми лет.

