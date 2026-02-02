Хотел удивить девушку: мужчина запустил салют в центре столицы

Фото: Нацполиция

В Киеве 1 февраля в Святошинском районе запустили салют. Правоохранители нашли мужчину, который это сделал

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

Оказалось, что салют на территории Святошинского района запустил 47-летнего жителя Киева. Он объяснил, что познакомился с девушкой и катался с ней на автомобиле. Он хотел поразить свою спутницу и запустил салют. Правоохранители его задержали.

Следует отметить, что в Украине использование пиротехники во время военного положения запрещено. За это предусмотрена уголовная ответственность.

Напомним, ранее в Одессе задержаны люди, дважды запустившие салюты во время воздушной тревоги в городе. Оказалось, они получили предложение за деньги запустить фейерверки в многолюдных местах.