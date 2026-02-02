В Херсонской области военные РФ с психическими расстройствами обучают детей – ЦНС

Фото: ЦНС

Во временно оккупированном Геническе в Херсонской области комиссованные российские военные с признаками психических травм провели так называемый "урок мужества"

Об этом сообщил Центр национального сопротивления, передает RegioNews.

"По сути это еще один случай привлечения военных с боевым опытом к работе с детьми", – подчеркнули в ЦНС.

По данным Центра, значительная часть таких "лекторов" – комиссированные военные с признаками ПТСР и других психоэмоциональных расстройств. Они показывают агрессивную манеру общения, резкие реакции, эмоциональную нестабильность и фрагментарные описания боевых действий.

Координацию таких мер на временно оккупированных территориях осуществляет филиал фонда "Защитники Отечества", созданный при поддержке федеральных структур РФ. Фонд выполняет роль идеологического оператора, интегрируя армейских травмированных в образовательный процесс, отметили в Центре нацсопротивления.

Напомним, ранее ЦНС сообщал, что 24 подростка из ТОТ Херсонщины отправили на военные учения в Россию. В лагере "Авангард" детей привлекали к обучению работе с беспилотниками, военным специальностям, кибероперациям и тактической подготовке.