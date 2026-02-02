10:16  02 февраля
Смерть за рулем в Ужгороде: мужчина снес несколько автомобилей и влетел в аптеку
02 февраля
В Херсонской области военные РФ с психическими расстройствами обучают детей – ЦНС
02 февраля
Смертельный пожар на Житомирщине: погиб годовалый ребенок
02 февраля 2026, 10:16

Смерть за рулем в Ужгороде: мужчина снес несколько автомобилей и влетел в аптеку

02 февраля 2026, 10:16
Читайте також українською мовою
Фото: Telegram/Виталий Глагола
Читайте також
українською мовою

В воскресенье, 1 февраля, около 18:00 в Ужгороде произошел трагический инцидент

Об этом сообщил журналист Виталий Глагола, передает RegioNews.

По имеющейся информации, мужчине 1940 года рождения стало плохо во время движения. Он управлял белым Seat, двигаясь от площади Корятовича в направлении улицы Доманинской и села Оноковцы.

Сначала водитель снес дорожный знак по правому краю дороги, после чего задел два автомобиля – Volkswagen и Lexus.

Приблизительно в 10 метрах от первого столкновения авто въехало в помещение аптеки, расположенной вблизи бывшего центра СПИДа на улице Другетов.

Прибывшие медики констатировали смерть водителя. Вероятной причиной стала внезапная остановка сердца или резкое ухудшение здоровья.

На месте происшествия работали полиция, эксперты и медики.

Напомним, в Ровенской области 23-летний водитель Volkswagen Golf не учел дорожную обстановку и выехал на встречную полосу. Там легковушка столкнулась с лесовозом DAF, за рулем которого находился 54-летний мужчина. В результате ДТП водитель Volkswagen Golf погиб.

27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
