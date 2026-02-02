Смерть за рулем в Ужгороде: мужчина снес несколько автомобилей и влетел в аптеку

Фото: Telegram/Виталий Глагола

В воскресенье, 1 февраля, около 18:00 в Ужгороде произошел трагический инцидент

Об этом сообщил журналист Виталий Глагола, передает RegioNews.

По имеющейся информации, мужчине 1940 года рождения стало плохо во время движения. Он управлял белым Seat, двигаясь от площади Корятовича в направлении улицы Доманинской и села Оноковцы.

Сначала водитель снес дорожный знак по правому краю дороги, после чего задел два автомобиля – Volkswagen и Lexus.

Приблизительно в 10 метрах от первого столкновения авто въехало в помещение аптеки, расположенной вблизи бывшего центра СПИДа на улице Другетов.

Прибывшие медики констатировали смерть водителя. Вероятной причиной стала внезапная остановка сердца или резкое ухудшение здоровья.

На месте происшествия работали полиция, эксперты и медики.

