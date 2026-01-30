Массовое минирование в Украине: Нацполиция проверяет более 2 тысяч объектов

Иллюстративное фото: из открытых источников

В пятницу, 30 января, начиная с 09:30, на электронные адреса органов власти, учебных заведений, предприятий, банков, развлекательных заведений и других объектов поступили массовые сообщения о заминировании

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции, передает RegioNews.

По состоянию на 12:10 в подразделения полиции поступило более 2 тысяч таких сообщений в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Хмельницкой.

Сейчас около 30% сообщений уже отработано – ни одно заминирование не подтвердилось. Проверка других объектов продолжается.

Полиция призывает сохранять спокойствие и сообщать о подозрительных предметах по номеру 102.

Напомним, ранее RegioNews сообщал, что в Киеве правоохранители проверяют информацию о возможном минировании ряда объектов.

Как известно, в Прикарпатье задержали мужчину, который "заминировал" админздание. После проверки выяснилось, что никакого опасного предмета там действительно не было. Псевдоминером оказался 35-летний житель Тисменицкой территориальной громады. Мужчину задержали по месту жительства.