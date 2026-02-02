Фото: СБУ

Контрразведка СБУ разоблачила агента ФСБ, который по заданию россиян пытался выявить и передать координаты аэродромов в Черкасской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

Агентом оказался 21-летний студент одного из университетов региона. Вниманию врага он попал, когда искал "легкие заработки" в телеграм-каналах.

По материалам дела, в случае обнаружения аэродромов, агент должен дополнительно выяснить информацию о наличии боевой авиации и личного состава на режимных объектах. Для сбора разведданных завербованный объезжал местность, где "на расстоянии" фотографировал территорию аэродромной инфраструктуры.

Впоследствии для конспирации агент переехал в Киев, где надеялся на время "залечь на дно" в большом городе, чтобы потом продолжить шпионить для РФ.

Контрразведчики СБУ разоблачили фигуранта и задержали в столице. Также Служба безопасности провела меры по обеспечению локаций Сил обороны.

Во время обысков у задержанного изъяли смартфон, с которого он координировал свою деятельность с куратором ФСБ.

Агенту объявили подозрение по ч. 2 ст. 111 УК Украины (госизмена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, СБУ задержала в Сумах еще одну агентку ФСБ, которая занималась корректировкой вражеских атак. Фигуранткой оказалась 36-летняя продавщица в местном магазине. В поле зрения россиян она попала из-за своего мужа, проживающего в Курске и сотрудничающего с российской спецслужбой.