Фото: Ровенская областная прокуратура

По данным следствия, организатором схемы оказался 18-летний житель Сарненского района, который в течение нескольких недель консультировал клиентов по телефону и планировал их выезд в приграничные районы

Об этом сообщает Ровенская областная прокуратура, передает RegioNews.

28 января молодой человек встретил двух военнообязанных в поселке Рокитное, провел инструктаж по порядку перехода границы и дал подробные советы по избежанию контроля. За свои услуги он получил 12 000 евро, но был задержан сразу после получения денег.

Под процессуальным руководством Сарненской окружной прокуратуры подозреваемому сообщено о подозрении в организации незаконной переправки лиц через границу из корыстных побуждений и по предварительному сговору группой лиц.

Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 565 760 гривен.

Напоминаем, ГБР задержало пограничника из Днепропетровской области, который за $12 тысяч обещал оформить фиктивную инвалидность для уклоняющихся от мобилизации. Его схема работала дистанционно, без личного присутствия "клиентов" в медучреждениях.