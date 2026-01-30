В Ровенской области грузовик сбил насмерть пенсионера на велосипеде

Фото: Нацполиция

Авария произошла вечером 29 января на трассе Киев-Ковель-Ягодин. К сожалению, есть погибший

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, водитель Volvo с полуприцепом перевозил дизельное топливо. Он не выбрал безопасную скорость и наехал на велосипедиста, который ехал в попутном направлении.

В результате ДТП 61-летний водитель двухколесного погиб на месте. Проверка показала, что водитель грузовика был трезв. Правоохранители возбудили уголовное производство.

