10:40  30 января
В Одесской области женщина еда не утонула в лимане, спасая свою собаку
09:36  30 января
После 9 дней без света: в Киеве соседи поссорились из-за зарядки электрокара из окна
08:19  30 января
Смертельная охота на Закарпатье: 40-летний мужчина умер от ранения
30 января 2026, 11:55

В Ровенской области грузовик сбил насмерть пенсионера на велосипеде

30 января 2026, 11:55
Фото: Нацполиция
Авария произошла вечером 29 января на трассе Киев-Ковель-Ягодин. К сожалению, есть погибший

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, водитель Volvo с полуприцепом перевозил дизельное топливо. Он не выбрал безопасную скорость и наехал на велосипедиста, который ехал в попутном направлении.

В результате ДТП 61-летний водитель двухколесного погиб на месте. Проверка показала, что водитель грузовика был трезв. Правоохранители возбудили уголовное производство.

Напомним, ранее на трассе Днепро-Кривой Рог произошло масштабное ДТП , когда водитель автобуса не учел дорожную обстановку и врезался в Suzuki, который тормозил за Renault – в результате цепной реакции Suzuki столкнулся с Renault, а тот в свою очередь протаранил припаркованный служебный автомобиль.

