16:48  02 февраля
В Киеве отменены аварийные отключения электроэнергии, действовавшие с утра
15:59  02 февраля
На Закарпатье пограничники задержали насильника, пытавшегося переплыть Тису и сбежать из Украины
15:19  02 февраля
Синоптикиня предупредила о сильных морозах 3 февраля
02 февраля 2026, 12:20

Обещал влияние на ТЦК: во Львовской области депутат зарабатывал на ухилянтах

02 февраля 2026, 12:20
Фото: прокуратура
53-летнему депутату во Львовской области сообщили о подозрении. Речь идет о схеме получения прибыли от военнообязанной при содействии во избежании мобилизации.

Об этом сообщает прокуратура Львовской области, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, депутат убедил мужчину, что имеет достаточно связей, чтобы повлиять на должностных лиц 1 отдела Стрыйского РТЦК и СП, а также на членов военно-врачебной комиссии одной из больниц Стрыйщины.

За 5500 долларов США бывший депутат обещал решить вопрос снятия военнообязанного с розыска и обновления его военно-учетных документов. Также он планировал схему с влиянием на членов ВЛК, чтобы его клиент получил нужный документ. Благодаря этому 29-летний львовянин смог получить бронирование и избежать мобилизации.

Депутат был задержан при получении части суммы. Теперь по ходатайству стороны обвинения подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

Напомним, в Тернопольской области сообщили о подозрении заместителю начальника районного ТЦК за получение взятки. Его задержали непосредственно при получении трех тысяч долларов неправомерной выгоды. За эти средства чиновник обещал беспрепятственное обновление военно-учетных документов и снятие с розыска 28-летнего жителя области.

прокуратура ТЦК депутат Львовская область
