РФ атаковала энергетику Украины: сотни населенных пунктов остались без света

В результате атак врага на энергетическую инфраструктуру потребители остались без электроснабжения в Харьковской, Сумской, Днепропетровской и Черкасской областях

Об этом сообщило Минэнерго, передает RegioNews.

По словам первого заместителя Министра энергетики Артема Некрасова, продолжаются восстановительные работы на поврежденных энергообъектах.

"Принимаются все возможные меры по обеспечению стабильной работы энергосистемы", – подчеркнул он.

Он добавил, что в Киеве и в Киевской области сохраняется дефицит мощностей. После стабилизации энергосистемы столица вернется к прогнозируемым почасовым графикам обесточивания.

"В отдельных регионах из-за сложной ситуации в энергосистеме применяются аварийные отключения. После стабилизации ситуации потребители вернутся к прогнозируемым графикам", – отмечают в Минэнерго.

Кроме того, из-за сложных погодных условий без электроснабжения остаются более 160 населенных пунктов в Одесской, Николаевской и Кировоградской областях. Бригады облэнерго работают над восстановлением линий в круглосуточном режиме.

Напомним, 31 января Молдова осталась без света из-за блекаута в Украине. Чрезвычайная ситуация привела к повреждениям и частичному отключению энергосистемы страны. В этот день в Украине также были применены экстренные отключения света. В частности, блекаут зафиксировали на Киевщине, Одесщине и Харьковщине.