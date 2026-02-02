16:48  02 февраля
02 февраля 2026, 13:11

Вместо жилья – бетонные коробки: на Буковине разоблачили схему с жильем для спасателей на 20 млн грн

02 февраля 2026, 13:11
Фото: ГБР
Сотрудники ГБР сообщили о подозрении заместителю начальника Управления ГСЧС в Черновицкой области. Его обвиняют в закупке служебных квартир, непригодных для проживания

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госбюро расследований.

Следствие установило, что в 2023 году чиновник возглавил комиссию по отбору квартир, которые планировали передать работникам ГСЧС за особые достижения во время службы. Речь шла о закупке квартир на вторичном рынке новостроек. Вместо честного тендера, чиновник договорился с двумя застройщиками и создал видимость конкурса.

В результате за два года Управление приобрело семь квартир почти за 20 миллионов гривен. Когда спасатели получили ключи, оказалось, что квартиры непригодны для проживания: в большинстве домов отсутствуют коммуникации, а в отдельных – даже межэтажные перекрытия. Из-за этого спасатели не могут ни заселиться, ни сделать ремонт, ни продать это имущество или стать в новую очередь на получение жилья от государства.

Фактическое состояние квартир не отвечало условиям договоров. Несмотря на это, чиновник подписал все документы об их принятии.

Фигуранту инкриминируют растрату имущества в крупных размерах из-за злоупотребления служебным положением в условиях войны (ч. 5 ст. 191 УК Украины). Ему грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией. Решается вопрос о его отстранении от должности и избрании меры пресечения.

Полиция выясняет детали сговора чиновника с застройщиками и проверяет других членов комиссии. Расследование продолжается.

На Буковине разоблачили схему с жильем для спасателей на 20 млн грн

Напомним, ранее в Тернопольской области разоблачили схему хищения 1,8 млн грн на ремонте объектов ГСЧС. Правоохранители сообщили о подозрении коммерсанту, который не проверял выполнение работ и подписывал фиктивные акты.

