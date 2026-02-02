15:19  02 лютого
Синоптикиня попередила про сильні морози 3 лютого
11:20  02 лютого
Хотів здивувати дівчину: чоловік запустив салют у центрі столиці
10:16  02 лютого
Смерть за кермом в Ужгороді: чоловік зніс кілька авто і влетів в аптеку
UA | RU
UA | RU
02 лютого 2026, 12:09

Серія повідомлень про замінування на Рівненщині: поліція перевіряє об'єкти

02 лютого 2026, 12:09
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

На Рівненщині правоохоронці отримують повідомлення про можливі замінування навчальних закладів, медичних установ та державних об'єктів

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазнаається, що всі звернення зареєстровані та опрацьовуються відповідно до алгоритмів безпеки.

До перевірок залучені слідчо-оперативні групи, вибухотехніки та кінологи, які ретельно обстежують кожну адресу на наявність загроз.

Частину приміщень уже перевірили – інформація про замінування не підтвердилася. Робота фахівців триватиме до завершення огляду всіх об’єктів.

Правоохоронці закликають мешканців області зберігати спокій, не піддаватися провокаціям і довіряти лише офіційним джерелам інформації.

Нагадаємо, у п'ятницю, 30 січня, починаючи з 09:30, на електронні адреси органів влади, навчальних закладів, підприємств, банків, розважальних закладів та інших об'єктів надійшли масові повідомлення про замінування. Жодне замінування не підтвердилося.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
мінування поліція школи Рівненська область медзаклади вибухотехніки вибухонебезпечні предмети
Морози на Рівненщині: одна людина загинула, двоє постраждали
02 лютого 2026, 10:55
На Рівненщині затримали 18-річного хлопця, який за 12 тисяч євро організовував втечу військовозобов'язаних
30 січня 2026, 20:41
На Рівненщині вантажівка збила на смерть пенсіонера на велосипеді
30 січня 2026, 11:55
Всі новини »
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
Познайомились онлайн: на Волині чоловік вдавав із себе підлітка та розбещував 12-річну дівчинку
02 лютого 2026, 16:15
На Закарпатті прикордонники затримали ґвалтівника, який намагався переплисти Тису і втекти з України
02 лютого 2026, 15:59
На Рівненщині директор коледжу із донькою заробив мільйони на ухилянтах
02 лютого 2026, 15:45
Голова Нацполіції анонсував створення в Україні реєстру дронів. Чому це не допоможе
02 лютого 2026, 15:38
Синоптикиня попередила про сильні морози 3 лютого
02 лютого 2026, 15:19
ГРВІ на Дніпропетровщині: понад 10 тисяч хворих, перевищено епідпоріг у двох містах
02 лютого 2026, 14:46
Смерть дитини у Буковинському інтернаті: медсестрі повідомили про підозру
02 лютого 2026, 14:28
Біля Покровська українські дрони врятували військових від полону
02 лютого 2026, 14:15
ДТП на трасі на Хмельниччині: троє травмованих, серед них – 2-річна дитина
02 лютого 2026, 14:03
Увірвалися в номер та побили: в Одесі троє чоловіків пограбували клієнта готелю
02 лютого 2026, 13:46
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Всі публікації »
Олексій Гончаренко
Остап Дроздов
Юрій Касьянов
Всі блоги »