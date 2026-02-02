Серія повідомлень про замінування на Рівненщині: поліція перевіряє об'єкти

Фото: Національна поліція

На Рівненщині правоохоронці отримують повідомлення про можливі замінування навчальних закладів, медичних установ та державних об'єктів

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазнаається, що всі звернення зареєстровані та опрацьовуються відповідно до алгоритмів безпеки.

До перевірок залучені слідчо-оперативні групи, вибухотехніки та кінологи, які ретельно обстежують кожну адресу на наявність загроз.

Частину приміщень уже перевірили – інформація про замінування не підтвердилася. Робота фахівців триватиме до завершення огляду всіх об’єктів.

Правоохоронці закликають мешканців області зберігати спокій, не піддаватися провокаціям і довіряти лише офіційним джерелам інформації.

Нагадаємо, у п'ятницю, 30 січня, починаючи з 09:30, на електронні адреси органів влади, навчальних закладів, підприємств, банків, розважальних закладів та інших об'єктів надійшли масові повідомлення про замінування. Жодне замінування не підтвердилося.