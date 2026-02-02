10:16  02 февраля
Смерть за рулем в Ужгороде: мужчина снес несколько автомобилей и влетел в аптеку
08:56  02 февраля
В Херсонской области военные РФ с психическими расстройствами обучают детей – ЦНС
08:26  02 февраля
Смертельный пожар на Житомирщине: погиб годовалый ребенок
02 февраля 2026, 10:55

Морозы на Ровенщине: один человек погиб, двое пострадали

02 февраля 2026, 10:55
Иллюстративное фото: из открытых источников
На территории Ровенской области 31 января зафиксировано три случая переохлаждения и обморожения

Об этом сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Ровенской области, передает RegioNews.

Отмечается, что два человека госпитализированы, а один, к сожалению, умер.

В частности, в Дубенской многопрофильной больнице госпитализирован житель с. Ива 1959 г.р. Врачи диагностировали обморожение обеих стоп II-III степени с некрозом тканей и пневмонией. Состояние пациента оценивается как средней тяжести.

В Варасскую многопрофильную больницу с диагнозом "обморожение нижних и верхних конечностей" госпитализирован местный житель 1970 г.р. Состояние мужчины – средней тяжести.

В Сарненскую многопрофильную больницу с диагнозом "общее переохлаждение" был доставлен житель с. Немовичи 1966 г.р. Несмотря на усилия медиков, мужчина скончался в больнице.

Спасатели ГСЧС отмечают, что в морозную погоду необходимо:

  • тепло одеваться,
  • избегать длительного пребывания на холоде,
  • не употреблять алкоголь,
  • внимательно относиться к своему самочувствию.

Напомним, с начала 2026 года на Волыни из-за морозов 14 человек попали в больницу, среди которых ребенок. Из всех госпитализированных трое были прооперированы – им провели необходимые ампутации.

Ранее RegioNews публиковал рекомендации Минздрава, что делать, когда нет тепла дома. А также, 4 правила, как уберечься от обморожения и переохлаждения.

