Угнал авто, чтобы прокатиться: полиция задержала 39-летнего жителя Ровно

Фото: Национальная полиция

В Ровно правоохранители задержали 39-летнего мужчину, который угнал автомобиль знакомого, чтобы прокатиться

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Обозначается, что 26 ноября около 14:50 в полицию обратился 46-летний житель с заявлением о угоне его автомобиля "Volkswagen Caddy".

Предварительно он оставил автомобиль на ремонт в одном из СТО города. В тот же день 39-летний знакомый мастер воспользовался отсутствием присмотра и уехал на минивэне.

Патрульные быстро разыскали транспортное средство на одной из Ровно.

В ходе общения с водителем полиция обнаружила у него признаки наркотического опьянения. Мужчина отказался от прохождения медосмотра.

Злоумышленник был задержан. Ему сообщено о подозрении.

Известно, что в сентябре этого года мужчина в Ровно угнал велосипед из подъезда дома на улице Кулика и Гудачека. Кроме того, на него составлено два админпротокола за:

управление в состоянии опьянения или отказ от осмотра (ч.3 ст.130 КУоАП);

вождение без права управления (ч.5 ст.126 КУоАП).

Сейчас решается вопрос избрания злоумышленнику меры пресечения.

Напомним, в Киеве пьяный 25-летний мужчина угнал авто. Поездка закончилась аварией – автомобиль врезался в забор. Нарушителя оперативно задержали правоохранители.