09:39  28 ноября
В Полтаве в реке обнаружили тело пропавшего 17-летнего юноши
08:13  28 ноября
Бегство в Молдову на матрасе: пограничники спасли мужчину из Днестра
07:06  28 ноября
Пожар во Франковске: пожарные спасли семеро жителей, среди них двое детей
UA | RU
UA | RU
28 ноября 2025, 08:59

Угнал авто, чтобы прокатиться: полиция задержала 39-летнего жителя Ровно

28 ноября 2025, 08:59
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

В Ровно правоохранители задержали 39-летнего мужчину, который угнал автомобиль знакомого, чтобы прокатиться

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Обозначается, что 26 ноября около 14:50 в полицию обратился 46-летний житель с заявлением о угоне его автомобиля "Volkswagen Caddy".

Предварительно он оставил автомобиль на ремонт в одном из СТО города. В тот же день 39-летний знакомый мастер воспользовался отсутствием присмотра и уехал на минивэне.

Патрульные быстро разыскали транспортное средство на одной из Ровно.

В ходе общения с водителем полиция обнаружила у него признаки наркотического опьянения. Мужчина отказался от прохождения медосмотра.

Злоумышленник был задержан. Ему сообщено о подозрении.

Известно, что в сентябре этого года мужчина в Ровно угнал велосипед из подъезда дома на улице Кулика и Гудачека. Кроме того, на него составлено два админпротокола за:

  • управление в состоянии опьянения или отказ от осмотра (ч.3 ст.130 КУоАП);
  • вождение без права управления (ч.5 ст.126 КУоАП).

Сейчас решается вопрос избрания злоумышленнику меры пресечения.

Напомним, в Киеве пьяный 25-летний мужчина угнал авто. Поездка закончилась аварией – автомобиль врезался в забор. Нарушителя оперативно задержали правоохранители.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Ровно авто угон полиция подозрение
В Киеве риэлтор "продал" квартиру умершего клиента своей жене
27 ноября 2025, 15:45
Киевлянин поджег почтовое отделение по "заданию" мошенников – его задержали
27 ноября 2025, 12:57
Фирма из Харькова продавала ядовитый тетракаин онлайн: изъят товар на 2,5 млн грн
26 ноября 2025, 14:09
Все новости »
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
Готовили схроны со взрывчаткой для терактов на западе Украины: СБУ задержала школьницу и двух юношей
28 ноября 2025, 11:03
Называл украинцев "нацистами" и распространял пропаганду Кремля: в Сумах судили фаната РФ
28 ноября 2025, 10:55
Деньги для детей перечисляли на фиктивные ФЛПы: в Запорожье разоблачили присвоение 17 млн грн
28 ноября 2025, 10:45
Одесса первая в Украине включает "красный" сигнал светофора во время минуты молчания
28 ноября 2025, 10:40
Украинские АЭС после атак РФ полностью восстановили мощность – МАГАТЭ
28 ноября 2025, 10:35
Думала, что это СБУ: в Киеве женщина отдала мошенникам 6 кг золота и пакет с тысячами долларов
28 ноября 2025, 10:30
Россияне атаковали дроном пожарную часть в Запорожье
28 ноября 2025, 10:26
НАБУ и САП у главы ОП: Андрей Ермак впервые прокомментировал обыски у него дома
28 ноября 2025, 10:05
Хуже всего, что я вижу сейчас – это принятие линии фронта как гарантированной данности
28 ноября 2025, 09:55
Коррупционные схемы в энергетике: обыски проходят и в доме Ермака – СМИ
28 ноября 2025, 09:44
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Все публикации »
Вадим Денисенко
Мария Берлинская
Виктор Шлинчак
Все блоги »