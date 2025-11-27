Иллюстративное фото

Правоохранители объявили о подозрении риэлтору. Известно, что он продал квартиру умершего клиента

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

Как установила полиция, квартира на основании договора дарения принадлежала 38-летнему жителю столицы. Однако имущество не внесли в Единый реестр вещных дел, а документы были утрачены. 44-летний риэлтор воспользовался этим.

Злоумышленник убедил мужчину, что может помочь восстановить документы. Однако для этого ему якобы следует оформить нотариальную доверенность на право представительства его интересов.

Когда владелец квартиры внезапно умер от хронического заболевания, уже получивший доверенность риэлтор обратился к нотариусу и предоставив ему необходимые документы продал квартиру в Киеве стоимостью более 1,5 миллиона гривен своей жене.

"За совершенное мошенничество злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее в Запорожье разоблачили директора компании, присвоившего 6 млн грн, выделенные на восстановление дома после обстрелов. Фигуранту объявили подозрение.