11:40  27 ноября
Киевлянин для заработка поджег шесть авто ВСУ: стало известно, как его наказали
09:42  27 ноября
В Тернополе 18-летний студент выпал из окна общежития: парень скончался
08:49  27 ноября
В Киевской области фура съехала в кювет и загорелась
27 ноября 2025, 15:45

В Киеве риэлтор "продал" квартиру умершего клиента своей жене

27 ноября 2025, 15:45
Иллюстративное фото
Правоохранители объявили о подозрении риэлтору. Известно, что он продал квартиру умершего клиента

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

Как установила полиция, квартира на основании договора дарения принадлежала 38-летнему жителю столицы. Однако имущество не внесли в Единый реестр вещных дел, а документы были утрачены. 44-летний риэлтор воспользовался этим.

Злоумышленник убедил мужчину, что может помочь восстановить документы. Однако для этого ему якобы следует оформить нотариальную доверенность на право представительства его интересов.

Когда владелец квартиры внезапно умер от хронического заболевания, уже получивший доверенность риэлтор обратился к нотариусу и предоставив ему необходимые документы продал квартиру в Киеве стоимостью более 1,5 миллиона гривен своей жене.

"За совершенное мошенничество злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее в Запорожье разоблачили директора компании, присвоившего 6 млн грн, выделенные на восстановление дома после обстрелов. Фигуранту объявили подозрение.

21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
