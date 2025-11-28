Викрав авто, щоб покататися: поліція затримала 39-річного рівнянина

Фото: Національна поліція

У Рівному правоохоронці затримали 39-річного чоловіка, який викрав автомобіль знайомого, щоб покататися

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазгначається, що 26 листопада близько 14:50 до поліції звернувся 46-річний рівнянин із заявою про викрадення його автомобіля "Volkswagen Caddy".

Попередньо він залишив авто на ремонт у одному зі СТО міста. Того ж дня 39-річний знайомий майстра скористався відсутністю нагляду та поїхав на мінівені.

Патрульні швидко розшукали транспортний засіб на одній із вулиць Рівного.

Під час спілкування з водієм поліція виявила у нього ознаки наркотичного сп’яніння. Чоловік відмовився від проходження медогляду.

Зловмисника затримали. Йому повідомлено про підозру.

Відомо, що у вересні цього року чоловік у Рівному викрав велосипед із під’їзду будинку на вулиці Кулика і Гудачека. Крім того, на нього складено два адмінпротоколи за:

керування у стані сп’яніння або відмову від огляду (ч.3 ст.130 КУпАП);

водіння без права керування (ч.5 ст.126 КУпАП).

Наразі вирішується питання обрання зловмиснику запобіжного заходу.

