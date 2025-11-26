13:43  26 ноября
26 ноября 2025, 14:09

Фирма из Харькова продавала ядовитый тетракаин онлайн: изъят товар на 2,5 млн грн

26 ноября 2025, 14:09
Фото: Национальная полиция
На Волыни правоохранители разоблачили группу лиц, организовавших незаконный сбыт ядовитого лекарственного средства тетракаин, который контрабандой ввозился из-за границы и реализовывался под видом другого вещества

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По данным следствия, продажи осуществляли представители харьковской фирмы через сайт компании и торговые площадки по всей Украине, а отправка клиентам производилась службой доставки.

Организатором схемы является 36-летний харьковчанин. Также установлены два сбытчика и два пособника, которые отвечали за финансы, документацию и логистику.

Во время пяти обысков в квартирах фигурантов и в офисе фирмы изъяли:

  • 27,7 кг тетракаина;
  • 85 кг порошка с маркировкой "прилокаин", используемый для сбыта ядовитого препарата;
  • технику, банковские карты, документацию и печати;
  • пустые бочки с маркировкой опасного вещества и квитанции службы доставки.

Ориентировочная стоимость изъятого – около 2,5 млн грн, а ежемесячная прибыль от незаконных продаж могла составлять до 100 тыс. грн.

Решается вопрос о сообщении о подозрении участникам группы и избрании мер, включая двух фигурантов, находящихся за границей.

Напомним, в Киеве 22-летний парень маскировал продажу наркотиков под торговлю чехлами для телефонов. Фигурант был задержан. Как оказалось, молодой человек уже был осужден за наркопреступления и снова вернулся к незаконной деятельности.

