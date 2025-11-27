Киевлянин поджег почтовое отделение по "заданию" мошенников – его задержали
Правоохранители задержали 21-летнего жителя Киева, поджегшего почтовое отделение на Лукьяновке
Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.
По словам начальника Шевченковского управления полиции Игоря Падюка, следователи подробно осмотрели место происшествия, проработали записи камер видеонаблюдения и с помощью криминального анализа установили личность правонарушителя.
По данным полиции, накануне молодой человек познакомился с девушкой в мессенджере. После этого ему позвонили по телефону неизвестные, которые представились работниками силовой структуры, и убедили, что его знакомая якобы сотрудничает с врагом. Мужчину заставили поджечь одно из отделений почты.
После этого злоумышленник приобрел легковоспламеняющуюся жидкость и спички, облил стены здания горючей смесью и поджег ее, после чего скрылся.
Правонарушителя задержали и сообщили о подозрении.
Полиция отмечает, что враг продолжает оказывать давление в информационном пространстве и подстрекать граждан к преступлениям. Правоохранители призывают быть бдительными и не выполнять незаконные указания, а о подозрительных событиях сообщать на спецлинию 102.
Напомним, ранее в Киеве полицейские задержали 18-летнего юношу за поджог автомобилей по заказу россиян. Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 194 УК (преднамеренное уничтожение чужого имущества путем поджога). Ему грозит до десяти лет лишения свободы.