Киевлянин поджег почтовое отделение по "заданию" мошенников – его задержали

Фото: Национальная полиция

Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.

По словам начальника Шевченковского управления полиции Игоря Падюка, следователи подробно осмотрели место происшествия, проработали записи камер видеонаблюдения и с помощью криминального анализа установили личность правонарушителя.

По данным полиции, накануне молодой человек познакомился с девушкой в мессенджере. После этого ему позвонили по телефону неизвестные, которые представились работниками силовой структуры, и убедили, что его знакомая якобы сотрудничает с врагом. Мужчину заставили поджечь одно из отделений почты.

После этого злоумышленник приобрел легковоспламеняющуюся жидкость и спички, облил стены здания горючей смесью и поджег ее, после чего скрылся.

Правонарушителя задержали и сообщили о подозрении.

Полиция отмечает, что враг продолжает оказывать давление в информационном пространстве и подстрекать граждан к преступлениям. Правоохранители призывают быть бдительными и не выполнять незаконные указания, а о подозрительных событиях сообщать на спецлинию 102.

Напомним, ранее в Киеве полицейские задержали 18-летнего юношу за поджог автомобилей по заказу россиян. Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 194 УК (преднамеренное уничтожение чужого имущества путем поджога). Ему грозит до десяти лет лишения свободы.