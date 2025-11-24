Фото: Нацполиция

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

Правоохранители выяснили, что 16-летний житель Ровенской области примерно три месяца работал кладменом. Через логистическую компанию он получал посылки с расфасованным PVP. Впоследствии он делал "закладки" прямо на территории Ровно. В чат-ботах он сообщал клиентам о местонахождении "товара".

Во время обысков дома у подростка обнаружили 128 пакетиков с запрещенными веществами. Теперь решается вопрос об уведомлении несовершеннолетнем о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.307 УК Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупных размерах).

Напомним, ранее в столице в Печерском районе задержали таксиста-наркосбытчика . У злоумышленника изъяли наркотики и психотропные вещества, среди которых амфетамин и каннабис.