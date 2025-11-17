В Киеве задержали таксиста-наркосбытчика

10:56  17 ноября
17 ноября 2025, 12:11

В Киеве на Печерске задержали таксиста-наркосбытчика

17 ноября 2025, 12:11
Фото: полиция
Правоохранители изъяли у злоумышленника наркотики и психотропные вещества, среди которых амфетамин и каннабис

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Поздно вечером 16 ноября на одной из улиц Печерского района полиция остановила авто Toyota с 50-летним водителем, который сообщил, что работает в такси. В последствии оказалось, что водитель имеет при себе запрещенные вещества.

Правоохранители установили, что киевлянин объединял работу в такси и продажу запрещенных веществ, которые лично доставлял "клиентам" и сбывал через почтовые отделения.

В ходе следственных действий в арендованном авто фигуранта обнаружили полиэтиленовые пакеты с амфетамином и каннабисом, весы, мобильные телефоны, конверты для фасовки и около 12 тысяч гривен. Кроме того, правоохранители провели обыск у мужчины дома, где нашли и изъяли пакет с засушенными грибами неизвестного происхождения, порошкообразные вещества и растения. Изъятое направили на исследование.

Фигуранта задержали, ему объявили подозрение.

Суд взял мужчину под стражу с правом внесения залога в 900 тысяч гривен. Наркодельцу грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Киеве полицейские задержали 18-летнего юношу за поджог автомобилей по заказу россиян. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

