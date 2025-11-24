Фото: Нацполіція

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

Правоохоронці з'ясували, що 16-річний житель Рівненщини приблизно три місяці працював кладменом. Через логістичну компанію він отримував посилки з розфасованим PVP. Згодом він робив "закладки" прямо на території Рівного. У чат-ботах він повідомляв клієнтам про місцезнаходження "товару".

Під час обшуків вдома у підлітка знайшли 128 пакетиків з забороненими речовинами. Тепер вирішується питання про повідомлення неповнолітньому про підозру у вчинені злочину, передбаченого ч.3 ст.307 КК України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах).

