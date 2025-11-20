На Вышгородщине полицейские разоблачили мужчину за незаконное выращивание конопли и изготовление каннабиса: какое наказание

В Вышгородском районе Киевской области полицейские разоблачили 27-летнего мужчину, который незаконно выращивал коноплю и производил экстракт каннабиса. По информации правоохранителей

Об этом сообщает полиция Киевщины, передает RegoNews.

Злоумышленник выращивал около 310 растений как в арендованном помещении, так и на открытом участке.

В ходе обысков полицейские изъяли значительное количество растений, готовых к дальнейшему изготовлению наркотических средств. Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы за нарушение статей ч. 2 ст. 310 (незаконное выращивание наркотических растений) и ч. 1 ст. 309 (незаконное изготовление наркотических средств) Уголовного кодекса.

Следователи Вышгородской окружной прокуратуры уже сообщили фигуранту о подозрении, а правоохранители продолжают расследование этого дела.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе будут судить 33-летнюю женщину, распространявшую особо опасный психотроп на территории города. Злоумышленнице грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.