Фото: Национальная полиция Украины

В Зареченской громаде правоохранители устанавливают все детали дела в отношении местного жителя, подозреваемого в неоднократной продаже марихуаны

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

Правоохранители Заречненской громады сообщили о задержании местного жителя, подозреваемого в продаже марихуаны. Мужчину поместили в следственный изолятор, где он находится под арестом. Согласно данным следствия, его действия подпадают под уголовную статью, предусматривающую наказание от 6 до 10 лет лишения свободы.

Изъят каннабис и курительные устройства

Согласно информации полиции, 18 ноября оперативники ОП №2 в Заречном совместно с пограничниками задокументировали факт сбыта наркотического вещества. За 1000 гривен 37-летний житель населённого пункта продал марихуану. Подобную оперативную закупку правоохранители провели и в октябре, когда мужчина реализовал 10 грамм того же наркотика. Экспертиза подтвердила, что извлеченное вещество является каннабисом.

Полицейские провели обыск у фигуранта

Во время обыска по месту жительства фигуранта полицейские обнаружили устройства для употребления наркотиков и дополнительные растительные вещества. После этого мужчину задержали в соответствии со статьей 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и сообщили о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под арестом с возможностью внесения залога в размере 60 560 гривен, однако подозреваемый средств не уплатил.

В настоящее время продолжаются следственные действия. Правоохранители продолжают собирать доказательства и устанавливать все обстоятельства противоправной деятельности подозреваемого.

Напомним, в Харьковской области разоблачили фельдшера исправительной колонии, который превратил медкабинет в подпольную нарколабораторию – мужчина снабжал заключенными запрещенные препараты за сотни гривен.