Фото: Нацполиция

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

Отмечается, что только за последнюю неделю мошенники украли у четырех жителей области около 250 тысяч гривен. Правоохранители предупредили о популярной схеме аферистов: злоумышленники оказывают давление на то, что многим людям сейчас нужна поддержка.

Мошенники создают фальшивые сайты, посылают сообщения с фишинговыми ссылками и обещают денежную помощь от якобы международных организаций. Впоследствии люди заполняют там анкеты, вводят паспортные данные, номер, CVV-код и пароль банковской карты (иногда даже платят комиссию за рассмотрение заявки).

Однако со временем деньги исчезают, а аферисты перестают выходить на связь.

Напомним, ранее в Винницкой области разоблачили аферистов, воровавших криптовалюту с чужих счетов. Известно, что среди пострадавших находился также гражданин Германии. У него аферисты украли 60 тысяч долларов. Это около 2,5 миллиона гривен.