Фото: Нацполиция

Об этом сообщает полиция Черновицкой области, передает RegioNews.

16 ноября мужчина обратился в полицию. По его словам, он получил звонок от неизвестного, который представился работником банка. Псевдобанкир заявил о якобы подозрительной попытке снять деньги со счета мужчины.

Чтобы "сохранить сбережения" аферист уговорил потерпевшего выполнить определенные действия. Лишь после этого мужчина осознал, что он стал жертвой мошенников. Правоохранители возбудили уголовное производство.

Напомним, ранее в Винницкой области разоблачили аферистов, воровавших криптовалюту с чужих счетов. Известно, что среди пострадавших находился также гражданин Германии. У него аферисты украли 60 тысяч долларов. Это около 2,5 миллионов гривен.