13:37  20 ноября
12:14  20 ноября
10:12  20 ноября
18 ноября 2025, 10:45

На Прикарпатье мужчина потерял почти 100 тысяч только из-за одного звонка - что сделали аферисты

18 ноября 2025, 10:45
Фото: Нацполиция
49-летний житель Ивано-Франковска стал жертвой мошенников. Мужчина потерял 81 тысячу гривен

Об этом сообщает полиция Черновицкой области, передает RegioNews.

16 ноября мужчина обратился в полицию. По его словам, он получил звонок от неизвестного, который представился работником банка. Псевдобанкир заявил о якобы подозрительной попытке снять деньги со счета мужчины.

Чтобы "сохранить сбережения" аферист уговорил потерпевшего выполнить определенные действия. Лишь после этого мужчина осознал, что он стал жертвой мошенников. Правоохранители возбудили уголовное производство.

Напомним, ранее в Винницкой области разоблачили аферистов, воровавших криптовалюту с чужих счетов. Известно, что среди пострадавших находился также гражданин Германии. У него аферисты украли 60 тысяч долларов. Это около 2,5 миллионов гривен.

аферист полиция Черновицкая область
