18 ноября 2025, 17:30

В Запорожье женщина продавала бытовую технику, а стала жертвой мошенников: как аферисты обокрали ее в интернете

18 ноября 2025, 17:30
Фото: Нацполиция
17 ноября в полицию обратилась жительница Запорожской области. Она стала жертвой аферистов и потеряла почти 30 тысяч гривен

Об этом сообщает полиция Запорожской области, передает RegioNews.

48-летняя женщина в интернете опубликовала объявление о продаже посудомоечной машины. Впоследствии она получила уведомление от человека, который предложил оформить "доставку". Псевдопокупатель направил ссылку для подтверждения сделки. Перейдя по ссылке, продавщица ввела реквизиты своей банковской карты. Впоследствии с ее счета списали более 29 тысяч гривен.

"По этому факту следователи открыли уголовное производство по признакам совершения преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. В рамках досудебного расследования полицейские анализируют цифровые следы, проверяют возможные каналы вывода средств и принимают меры по установлению злоумышленников", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее в столице задержали обманувшего военного мошенника. Защитник хотел купить автомобиль и перечислил аферисту почти 5 тысяч долларов. Автомобиль был необходим для выполнения боевых задач. Мошенник забрал деньги и скрылся, а машины никто так и не получил.

