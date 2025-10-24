Фото: Нацполиция

В Винницкой области правоохранители разоблачили злоумышленников, которые получали доступ к криптогаманцам жертв и опустошали их. В ближайшие годы они могут провести в тюрьме

Об этом сообщает Нацполиция Украины, передает RegioNews.

Злоумышленники создали ряд телеграмм-каналов, где они распространяли недостоверную информацию об обмене криптовалюты и ее "проверку на легальность". Под этими поводами, используя методы социальной инженерии, злоумышленники присваивали цифровые активы граждан.

Известно, что среди пострадавших находился также гражданин Германии. У него аферисты украли 60 тысяч долларов. Это около 2,5 миллиона гривен.

Мошенники уже получили подозрения. Им грозит до 12 лет тюрьмы.

