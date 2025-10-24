14:05  24 октября
Появились подробности теракта в Житомирской области
08:05  24 октября
РФ атаковала Кировоградщину, почти 20 населенных пунктов без света
07:13  24 октября
Российский беспилотник попал в жилой дом в Херсоне, есть пострадавшие
24 октября 2025, 21:25

В Винницкой области разоблачили крипто-мошенников, укравших более 60 тысяч долларов

24 октября 2025, 21:25
Фото: Нацполиция
Читайте також
В Винницкой области правоохранители разоблачили злоумышленников, которые получали доступ к криптогаманцам жертв и опустошали их. В ближайшие годы они могут провести в тюрьме

Об этом сообщает Нацполиция Украины, передает RegioNews.

Злоумышленники создали ряд телеграмм-каналов, где они распространяли недостоверную информацию об обмене криптовалюты и ее "проверку на легальность". Под этими поводами, используя методы социальной инженерии, злоумышленники присваивали цифровые активы граждан.

Известно, что среди пострадавших находился также гражданин Германии. У него аферисты украли 60 тысяч долларов. Это около 2,5 миллиона гривен.

Мошенники уже получили подозрения. Им грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним, ранее предупреждали о масштабной фишинговой атаке. Мошенники рассылают фейковые сообщения якобы от Новой почты со ссылкой. На самом деле с помощью таких ссылок аферисты воруют личные данные.

