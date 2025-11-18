В Киеве задержали мужчину, который за $25 тыс. "трудоустраивал" в спецслужбу

Иллюстративное фото: из открытых источников

Столичные правоохранители разоблачили 41-летнего киевлянина, который за 25 тысяч долларов якобы "помогал" пройти конкурс и трудоустроиться в подразделения одного из правоохранительных органов

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

По данным следствия, мужчина уверял клиентов, что имеет связки с руководством спецслужбы, и без его "помощи" самостоятельно пройти отбор невозможно.

Правоохранители задержали фигуранта при получении средств от одного из "кандидатов".

Задержанному объявили о подозрении. За совершенное ему грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Херсоне задержали правоохранителя, который за деньги помогал получать водительские удостоверения. Следствие задокументировало по меньшей мере три эпизода извлечения неправомерной выгоды, суммы которой составили 2, 5 и 12,5 тыс. гривен. Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.