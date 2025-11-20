15:21  21 листопада
Дощ, сніг та ожеледиця: українців попередили про погіршення погоди
13:49  21 листопада
У Полтаві працівнику ТЦК зламали ногу
11:07  21 листопада
Російський авіаудар по Запоріжжю: вже 10 постраждалих
20 листопада 2025, 17:55

Пропонували "соціальні виплати": на Рівненщині аферисти вкрали в людей чверть мільйона

20 листопада 2025, 17:55
Фото: Нацполіція
Протягом тижня четверо жителів області стали жертвами шахраїв. Правоохоронці розпочали розслідування

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

Зазначається, що лише за останній тиждень шахраї вкрали в чотирьох жителів області майже 250 тисяч гривень. Правоохоронці попередили про популярну схему аферистів: зловмисники тиснуть на те, що багатьом людям зараз потрібна підтримка.

Шахраї створюють фальшиві сайти, надсилають повідомлення з фішинговими посиланнями та обіцяють грошову допомогу від нібито міжнародних організацій. Згодом люди заповнюють там анкети, вводять паспортні дані, номер, CVV-код та пароль банківської картки (інколи навіть платять комісію за розгляд заявки".

Проте згодом гроші зникають, а аферисти перестають виходити на зв'язок.

Нагадаємо, раніше у Вінницькій області викрили аферистів, які крали криптовалюту з чужих рахунків. Відомо, що серед потерпілих був також громадянин Німеччини. В нього аферисти вкрали 60 тисяч доларів. Це близько 2,5 мільйона гривень.

21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
07 серпня 2025
