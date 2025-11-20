Пропонували "соціальні виплати": на Рівненщині аферисти вкрали в людей чверть мільйона

Фото: Нацполіція

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

Зазначається, що лише за останній тиждень шахраї вкрали в чотирьох жителів області майже 250 тисяч гривень. Правоохоронці попередили про популярну схему аферистів: зловмисники тиснуть на те, що багатьом людям зараз потрібна підтримка.

Шахраї створюють фальшиві сайти, надсилають повідомлення з фішинговими посиланнями та обіцяють грошову допомогу від нібито міжнародних організацій. Згодом люди заповнюють там анкети, вводять паспортні дані, номер, CVV-код та пароль банківської картки (інколи навіть платять комісію за розгляд заявки".

Проте згодом гроші зникають, а аферисти перестають виходити на зв'язок.

Нагадаємо, раніше у Вінницькій області викрили аферистів, які крали криптовалюту з чужих рахунків. Відомо, що серед потерпілих був також громадянин Німеччини. В нього аферисти вкрали 60 тисяч доларів. Це близько 2,5 мільйона гривень.