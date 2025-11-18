Фасовал и продавал психотропы: в Ровно задержали наркодилера

Фото: Национальная полиция

В Ровно полицейские задержали 34-летнего мужчину, который фасовал и сбывал психотропные вещества. Стоимость изъятого по ценам "черного" рынка составляет более 200 тыс. грн

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что во время следственных действий мужчина попытался скрыться через окно третьего этажа, используя веревку. Однако оперативники задержали его недалеко от дома на улице.

Во время срочного обыска по месту жительства правоохранители Ровенского районного управления полиции вместе со спецназовцами изъяли 63 зип-пакета из "PVP" общим весом почти пол килограмма. А также мобильные телефоны и оборудование для фасовки наркотических веществ.

Задержанного поместили в изолятор временного содержания.

Следователи сообщили ему о подозрении. Суд определил меру пресечения в форме содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога.

Напомним, в Житомирской области правоохранители разоблачили организованную группу, которая наладила масштабный сбыт наркотиков среди заключенных Райковской колонии. Возглавлял группу так называемый "смотрящий", ранее отбывавший наказание в этом учреждении, а после увольнения продолжил незаконную деятельность, координируя наркобизнес по воле.