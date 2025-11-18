В Винницкой области поезд насмерть сбил мужчину

Фото: полиция

15 ноября около трех ночи грузовой электропоезд, следовавший от станции "Винница" в направлении Жмеринки, совершил наезд на человека на улице Привокзальной



От полученных травм мужчина погиб на месте. Тело направили на судмедэкспертизу.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают личность погибшего.

Приметы: возраст 30-35 лет, худощавое телосложение, волосы короткое русое. Был одет в синие кеды Adidas, спортивные штаны, черную спортивную кофту, черную куртку с капюшоном, при себе имел плечевую черную сумку Chempion горизонтального кроя.

Полиция просит граждан, владеющих любой информацией, которая поможет идентифицировать мужчину, сообщать данные по телефонам: (097) 256 48 70 или 102.

