В Винницкой области поезд насмерть сбил мужчину: полиция устанавливает личность погибшего
15 ноября около трех ночи грузовой электропоезд, следовавший от станции "Винница" в направлении Жмеринки, совершил наезд на человека на улице Привокзальной
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
От полученных травм мужчина погиб на месте. Тело направили на судмедэкспертизу.
По данному факту возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают личность погибшего.
Приметы: возраст 30-35 лет, худощавое телосложение, волосы короткое русое. Был одет в синие кеды Adidas, спортивные штаны, черную спортивную кофту, черную куртку с капюшоном, при себе имел плечевую черную сумку Chempion горизонтального кроя.
Полиция просит граждан, владеющих любой информацией, которая поможет идентифицировать мужчину, сообщать данные по телефонам: (097) 256 48 70 или 102.
