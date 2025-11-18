09:28  18 листопада
Фасував і продавав психотропи: у Рівному затримали наркодилера

Фото: Національна поліція
У Рівному поліцейські затримали 34-річного чоловіка, який фасував та збував психотропні речовини. Вартість вилученого за цінами "чорного" ринку становить понад 200 тис. грн

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що під час слідчих дій чоловік спробував втекти через вікно третього поверху, використовуючи мотузку. Однак оперативники затримали його неподалік будинку на вулиці.

Під час термінового обшуку за місцем проживання правоохоронці Рівненського районного управління поліції разом зі спецпризначенцями вилучили 63 зіп-пакети із "PVP" загальною вагою майже пів кілограма. А також мобільні телефони та обладнання для фасування наркотичних речовин.

Затриманого помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі повідомили йому про підозру. Суд визначив запобіжний захід у формі тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави.

Нагадаємо, на Житомирщині правоохоронці викрили організовану групу, яка налагодила масштабний збут наркотиків серед ув’язнених Райківської колонії. Очолював групу так званий "смотрящий", який раніше відбував покарання у цій установі, а після звільнення продовжив незаконну діяльність, координуючи наркобізнес з волі.

