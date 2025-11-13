Фото: Национальная полиция Украины

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

В Житомирской области правоохранители разоблачили преступную группу, которая организовала сбыт амфетамина и метадона среди осужденных Райковской исправительной колонии. Возглавлял группу так называемый "смотрящий", ранее отбывавший наказание в этом учреждении, а после освобождения продолжил незаконную деятельность, координируя наркобизнес на свободе.

Полиция провела обыски в Киевской и Житомирской областях

Для реализации преступной схемы "смотрящий" привлек еще одного "уголовного авторитета", нескольких заключенных и находившихся на свободе лиц с уголовным прошлым. Сообщники закупали наркотики, фасовали их, маскировали среди товаров общего потребления и передавали в колонию почтовыми отправлениями. После получения свертков наркотические вещества распространяли среди заключенных. Часть доходов распределяли между членами группировки, а остальные ежемесячно направляли в "воровской общак".

Изъяты наркотики, телефоны и черновые записи

Установив активных участников, оперативники Управления стратегических расследований и следователи областной полиции задокументировали многочисленные факты сбыта и выяснили каналы поставки запрещенных веществ. 11 ноября полиция при поддержке "КОРД" и роты особого назначения провела обыски на территории Киевской и Житомирской областей, изъяв мобильные телефоны, флэш-накопители, наркотики и черновые записи.

На основании собранных доказательств пяти участникам группы сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 307 УК (незаконное производство, сбыт и хранение наркотиков). Досудебное расследование продолжается, устанавливается полный круг причастных, а мероприятия проводились при содействии работников колонии, УВБ, ГКВС и СБУ под процессуальным руководством Житомирской областной прокуратуры.

Напомним, в Харьковской области 31-летний фельдшер исправительной колонии загремел в тюрьму на шесть лет за то, что поставлял наркотики заключенным – он продавал им бупренорфин и метадон за 400-500 гривен прямо в стенах учреждения.