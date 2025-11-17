18:43  17 ноября
Стало известно, как будут отключать свет 18 ноября
16:16  17 ноября
В Украине значительно похолодает, но иногда ожидается до +17
14:35  17 ноября
Вспышка гепатита А на Закарпатье: в туристической деревне вводят ограничения
17 ноября 2025, 19:12

Полицейские выясняют обстоятельства смертельного ДТП в Одесской области

17 ноября 2025, 19:12
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

На автодороге Киев-Одесса, недалеко от села Алтестовое, обнаружили тело мужчины с травмами, характерными для ДТП

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают все происшествия.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Полицейские обращаются к гражданам, владеющим любой информацией относительно вышеуказанного события сообщить на спецлинию 102 или в дежурную часть отделения полиции № 2 Одесского районного управления полиции № 2 по телефону +380 63 457 6758.

Как сообщалось, в Одесской области 19-летний водитель получил 3 года за смертельный наезд на дочь бывшего мэра. По данным следствия, водитель превысил скорость и не успел среагировать, когда девушка переходила дорогу по пешеходному переходу.

Одесская область ДТП смертельное ДТП мужчина полиция
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
