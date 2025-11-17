Полицейские выясняют обстоятельства смертельного ДТП в Одесской области

иллюстративное фото: из открытых источников

На автодороге Киев-Одесса, недалеко от села Алтестовое, обнаружили тело мужчины с травмами, характерными для ДТП

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают все происшествия.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Полицейские обращаются к гражданам, владеющим любой информацией относительно вышеуказанного события сообщить на спецлинию 102 или в дежурную часть отделения полиции № 2 Одесского районного управления полиции № 2 по телефону +380 63 457 6758.

