Фото: Нацполиция

Авария произошла 12 ноября около 15:30 в селе Бельская Воля на улице Школьная. Правоохранители начали расследование

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegoNews.

Известно, что 16-летний парень был за рулем Mercedes-Benz Vito. Он совершал поворот налево, однако столкнулся с Lifan, управлявшим его сверстником. В результате ДТП водитель мотоцикла получил перелом ноги. Водитель автомобиля не пострадал.

"Установлено, что водители обоих транспортных средств никогда не получали водительское удостоверение. Кроме того, двухколесный не был зарегистрирован в установленном законодательством порядке, а его вождь был без мотошлема", - сообщили в полиции.

Напомним, в Сумской области во время объезда автобуса столкнулись Renault и Honda. Три человека получили травмы, а следственно-оперативная группа устанавливает все обстоятельства происшествия.