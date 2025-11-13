14:39  13 ноября
В Киеве потратят 150 млн евро на новые вагоны метро
12:50  13 ноября
В Украине идет потепление: где и когда повысится температура
08:25  13 ноября
На Ровенщине с начала года – 3199 ДТП: 95 погибших и сотни травмированных
13 ноября 2025, 16:45

В Ровенской области в ДТП попал подросток: что известно

13 ноября 2025, 16:45
Фото: Нацполиция
Авария произошла 12 ноября около 15:30 в селе Бельская Воля на улице Школьная. Правоохранители начали расследование

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegoNews.

Известно, что 16-летний парень был за рулем Mercedes-Benz Vito. Он совершал поворот налево, однако столкнулся с Lifan, управлявшим его сверстником. В результате ДТП водитель мотоцикла получил перелом ноги. Водитель автомобиля не пострадал.

"Установлено, что водители обоих транспортных средств никогда не получали водительское удостоверение. Кроме того, двухколесный не был зарегистрирован в установленном законодательством порядке, а его вождь был без мотошлема", - сообщили в полиции.

Напомним, в Сумской области во время объезда автобуса столкнулись Renault и Honda. Три человека получили травмы, а следственно-оперативная группа устанавливает все обстоятельства происшествия.

11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
07 августа 2025
